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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ


17:43 10.06.2022

На 1 июня 2022 г. на учете в качестве безработных по Витебской области состояло 1290 человек, что на 10,9% меньше, чем на 1 июня 2021 г.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня 2022 г. составил 0,3% и по сравнению с уровнем на 1 июня 2021 г. не изменился.

В январе-мае 2022 г. за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось 7896 человек (на 2,9 % больше, чем в январе - мае 2021 г.), из которых 3934 человека поставлены на учет в качестве безработных (на 8,5 % меньше).

В январе-мае 2022 г. 5549 человек трудоустроено на постоянную работу, 243 человека направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 45 безработных получили субсидию для организации собственного дела, 1148 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах.

При этом 8 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.
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