Национальный центр маркетинга проводит 29 июня 2022 г. вебинар по возможностям участия в закупках на территории РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, наиболее востребованной продукцией в России являются: запасные части, узлы, агрегаты; инструменты и приспособления; сырье, материалы, химические вещества и субстанции.

Кроме государственных закупок, сейчас становится возможным участие белорусских предприятий и в коммерческих закупках на территории России.

На вебинаре, в котором примут участие представители партнерской электронной площадкой РТС-тендер, речь пойдет о крупных B2B площадках РФ, а также коммерческих закупках и способах участия в них.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.