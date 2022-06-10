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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ПРОВОДИТ 29 ИЮНЯ ВЕБИНАР ПО УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
17:31 10.06.2022
Национальный центр маркетинга проводит 29 июня 2022 г. вебинар по возможностям участия в закупках на территории РФ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, наиболее востребованной продукцией в России являются: запасные части, узлы, агрегаты; инструменты и приспособления; сырье, материалы, химические вещества и субстанции.
Кроме государственных закупок, сейчас становится возможным участие белорусских предприятий и в коммерческих закупках на территории России.
На вебинаре, в котором примут участие представители партнерской электронной площадкой РТС-тендер, речь пойдет о крупных B2B площадках РФ, а также коммерческих закупках и способах участия в них.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
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