ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТУПИЛО В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПОЧТИ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ


17:15 10.06.2022

В консолидированный бюджет Минской области за январь-май 2022 года поступило 2297,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 847,1 млн рублей, в местные бюджеты – 1449,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления приросли на 605,5 млн рублей.

На 86,0% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 589,7 млн рублей, или 25,7% в доходах консолидированного бюджета, налога на добавленную стоимость – 389,3 млн рублей (16,9%), экологического налога (включая налог за добычу) – 353,3 млн рублей (15,4%), налога на прибыль – 303,7 млн рублей (13,2%), акцизов – 210,8 млн рублей (9,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 71,5 млн рублей (3,1%), налога на недвижимость – 57,4 млн рублей (2,5%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2022
валюта курс
EUR 2.7248
USD 2.5613
RUB 4.3530
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7015 -0.0233
USD 2.5537 -0.0076
RUB 4.3725 +0.0195
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7720 2.7800
USD 2.5770 2.5850
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 10.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0790
EUR/RUB 65.0000 77.2500
USD/RUB 60.0000 73.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте