В консолидированный бюджет Минской области за январь-май 2022 года поступило 2297,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 847,1 млн рублей, в местные бюджеты – 1449,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления приросли на 605,5 млн рублей.

На 86,0% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 589,7 млн рублей, или 25,7% в доходах консолидированного бюджета, налога на добавленную стоимость – 389,3 млн рублей (16,9%), экологического налога (включая налог за добычу) – 353,3 млн рублей (15,4%), налога на прибыль – 303,7 млн рублей (13,2%), акцизов – 210,8 млн рублей (9,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 71,5 млн рублей (3,1%), налога на недвижимость – 57,4 млн рублей (2,5%).