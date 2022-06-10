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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВТОБУС НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ В ИЮЛЕ ИЗ МИНСКА В ВАРШАВУ
17:06 10.06.2022
С 1 июля из Минска в Варшаву начнет курсировать ежедневный автобус.
Как сообщает Минсктранс, автобусы по маршруту Минск-Варшава через Брест будут отправляться от столичного автовокзала «Центральный» в 6:30 (с 1 июля), из Варшавы — в 7:00 (с 2 июля).
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