ЭКОНОМИКА РБ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВТОБУС НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ В ИЮЛЕ ИЗ МИНСКА В ВАРШАВУ

17:06 10.06.2022 С 1 июля из Минска в Варшаву начнет курсировать ежедневный автобус. Как сообщает Минсктранс, автобусы по маршруту Минск-Варшава через Брест будут отправляться от столичного автовокзала «Центральный» в 6:30 (с 1 июля), из Варшавы — в 7:00 (с 2 июля).