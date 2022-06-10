На начало 2022 года в Витебской области насчитывалось 437 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2021 годы их число увеличилось на 64 хозяйства, или на 17,2%.

На 1 января 2022 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 54,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 35,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,4 раза, пахотные – в 2,3 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2021 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах на 27,8%, в том числе продукции растениеводства – на 31,9%, животноводства – на 8,6%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2021 году она составила 1,4% (в 2015 году – 1%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 85% производимой фермерами продукции.

В 2021 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 25,8 тыс. тонн (3,2% от объема производства по области), картофеля – 17,6 тыс. тонн (3,8%), овощей – 7,1 тыс. тонн (3,7%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2021 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 0,4 тыс. тонн (0,2% от объема производства по области), молока – 4,4 тыс. тонн (0,6%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 2 тонны (15,3%).