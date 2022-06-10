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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ПАРТИИ РЫБЫ ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
16:33 10.06.2022
Сотрудники оперативной таможни выявили факт незаконного перемещения на территорию ЕАЭС 20 тонн рыбы по поддельным документм.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на белорусско-российском участке границы сотрудники Оперативной таможни остановили машину Volvo под управлением гражданина Российской Федерации. Согласно представленным документам, в грузовом отсеке автомобиля перемещали 20 тонн замороженной рыбы стоимостью более 119 тыс. рублей. Товар следовал в Узбекистан.
В результате таможенного контроля установлено, что представленные водителем товаросопроводительные документы (ветеринарное свидетельство, сертификат о происхождении товара, товарно-транспортная накладная) являются недействительными, что подтвердила и проведенная экспертиза.
Владелец груза привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров), санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
В действиях виновного лица также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.380 УК Республики Беларусь (подделка документов). Санкцией статьи предусмотрено наказание от штрафа и общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет. Материалы проверки по факту подделки документов направлены в Дубровенское РОВД Витебской области.
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