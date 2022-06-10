Лукашенко раскритиковал работу системы жилищно-коммунального хозяйства.

По его словам, рейтинг проблем, с которыми люди идут к органам власти, остается стабильным: вопросы в сфере ЖКХ (почти 20% в общем объеме обращений граждан), архитектуры и строительства, землеустройства и землепользования (11%), труда и социальной защиты (почти 10%).

"Вал обращений по вопросам ЖКХ связан с хроническими проблемами в данной сфере: некачественное оказание услуг, необоснованное завышение объемов затрат, нарушение сроков, предоставление недостоверной информации о выполнении работ, отсутствие системы обратной связи. Традиционно, неожиданно у нас наступает зима в декабре и начинаются дожди осенью", - заявил Лукашенко.

По его словам, службы ЖКХ грешат и формализмом, безразличием, нежеланием заниматься практическим решением возникших у граждан проблем: вместо вывоза строительного мусора, скопившегося на подъездных путях к дому, высылают копию генерального плана с обозначенным на бумаге проездом; вместо очистки подвалов от канализационных стоков месяцами ищут балансодержателя канализационных сетей.

"Порой так отремонтируют деревенскую дорогу, что вся грязь и вода текут в огороды. А сколько вопросов к строителям! Иногда так строят дома для многодетных, что те месяцами вынуждены ходить и просить устранить недоделки. Причем серьезные. И подобных фактов хватает", - продолжил он.

"А чего не хватает, чтобы решить эти, казалось бы, мелочные, с нашей точки зрения, вопросы? Что у нас не хватает? Власти? Желания у нас нет. И Администрация президента этим должна заняться предметно со всеми высшими должностными лицами. В противном случае, если этот вал будет идти, работать вы не будете. Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020-м и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю. Вы знаете, что я просто так не говорю", - подчеркнул Лукашенко.