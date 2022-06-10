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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ ПРОСЯТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ТРАНЗИТНЫМ ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ГРУЗИНСКО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ
14:44 10.06.2022
Республиканский союз туристических организаций (РСТО) просит решить проблему с транзитным пересечением грузинско-российской границы.
Как сообщает РСТО, спрос на автобусные туры в Грузию из Беларуси в сезоне 2022 года растет. Операторы готовы удовлетворить спрос белорусских туристов на недорогие автобусные поездки в Батуми и другие грузинские черноморские курорты, но в этом сегменте туризма есть проблема. Она касается транзитного пересечения грузинско-российской границы белорусскими туристами.
В частности, пограничные власти Российской Федерации при возвращении белорусских туристов и въезде на территорию России предъявляют требование о наличии подтверждения оплаченных услуг по оздоровлению (лечению) на территории РФ.
При этом они ссылаются на распоряжение правительства России № 635-р от 16.03.2020 г.
Таким образом, несмотря на снятие ковидных ограничений между Российской Федерацией и Беларусью, вопросы транзита белорусских туристов в третьи страны в рамках автобусных туров через территорию России остаются неурегулированными.
Республиканский Союз туристических организаций обратился в Министерство спорта и туризма с просьбой провести консультации с российской стороной и урегулировать беспрепятственный транзит организованных белорусских туристов через территорию Российской Федерации. РСТО надеется на решение проблемы уже в самое ближайшее время.
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