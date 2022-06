ЭКОНОМИКА РБ

МТС CLOUD ПРЕДСТАВИЛ ОБЛАЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА НА «ТИБО-2022»

14:09 10.06.2022 МТС Cloud продолжает расширять свою экосистему и предложил более 10 инновационных решений для бизнеса на выставке «ТИБО-2022». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, среди новых услуг — Объектное хранилище S3, шифрование VPN на основе сертифицированных решений и уникальные предложения Kaspersky. МТС Cloud работает с клиентами по модели IaaS, предполагающей использование виртуальной инфраструктуры как сервиса с расширенным SLA, представленный двумя облачными платформами на выбор.. Провайдер предоставляет резервное копирование (BaaS) и аварийное восстановление (DRaaS) данных с помощью ПО Veeam Backup and Replication. Платформа позволяет делать резервные копии всех серверов, баз данных и операционных систем. Среди новшеств — Объектное хранилище S3 максимально соответствующее популярному сервису AWS S3, позволяющее хранить и управлять огромными объемами объектной информации любого формата и назначения — от статических объектов WEB приложений до бекапов. Оплата взимается по принципу PAYG — только за фактически использованные ресурсы или под запрос заказчика за выделенный объем хранилища. Кроме того, в МТС Cloud стали доступны решения по созданию виртуальных частных сетей на основе itVPN и belVPNgate. Специалисты готовы предоставить полностью защищенный канал связи с облачной инфраструктурой. Используемые алгоритмы шифрования сертифицированы в Беларуси. Так, решение itVPN обеспечивает канальное шифрование виртуальной частной сети (VPN) и поддерживает Windows, GNU/Linux и Android. Можно создавать туннели между двумя точками в сети по протоколам TCP или UDP, соединения типа «точка-точка» или «сервер-клиент» между компьютерами. Решение Bel VPN предназначено для защиты межсетевого трафика и удаленного доступа в распределенных IP-сетях. Они прошли сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия Беларуси и поддерживают ГосСУОК, а пропускная способность защищенных каналов достигает 5,2 Гбит/сек. Для проектов с платежными картами МТС Cloud предлагает услуги IaaS в контуре безопасности, соответствующем стандарту PCI-DSS. Он обязателен для компаний, принимающих оплату через банковские карты на своем сайте. Для защиты инфраструктуры от сложных угроз теперь можно использовать Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR). Комплексный мониторинг событий информационной безопасности способна обеспечить Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). МТС Cloud также предлагает технологию SD-WAN для управления территориально-распределенной сетью. Все офисы и удаленные рабочие места можно подключать и отключать в один клик, причем вне зависимости от провайдера и типа интернет-доступа. МТС Cloud предлагает комплексные решения на базе собственной облачной инфраструктуры. Ресурсы размещены в надежном ЦОДе класса Tier3. Сервис гарантирует уровень доступности в 99,95%. Бесплатный тестовый период 14 дней, миграция, настройка и консультации специалистов.