Более 200 тыс. рублей похитила «бухгалтер» со счета предприятия в Минском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, 49-летняя жительница Минского района на протяжении двух лет похищала денежные средства предприятия, ведя неофициально бухгалтерский учет. С расчетного счета она осуществляла безналичные платежи в адрес предприятия, где занимала должность директора. В дальнейшем фигурантка либо перечисляла деньги себе на карт-счет, либо получала в кассе. У женщины имелись ключи доступа к программам банковского обслуживания обоих предприятий.

Похищенное тратилось на личные нужды: оплата кредитов, в том числе на автомобиль Nissan Juke, приобретение брендовой одежды, продуктов питания. Махинации прервались в декабре 2021 года, когда учредитель предприятия, заподозрив неладное, изучил движение денежных средств по расчетному счету.

В отношении женщины Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Расследование продолжается.