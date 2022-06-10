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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 200 ТЫС. РУБЛЕЙ ПОХИТИЛА «БУХГАЛТЕР» СО СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ В МИНСКОМ РАЙОНЕ
13:46 10.06.2022
Более 200 тыс. рублей похитила «бухгалтер» со счета предприятия в Минском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, 49-летняя жительница Минского района на протяжении двух лет похищала денежные средства предприятия, ведя неофициально бухгалтерский учет. С расчетного счета она осуществляла безналичные платежи в адрес предприятия, где занимала должность директора. В дальнейшем фигурантка либо перечисляла деньги себе на карт-счет, либо получала в кассе. У женщины имелись ключи доступа к программам банковского обслуживания обоих предприятий.
Похищенное тратилось на личные нужды: оплата кредитов, в том числе на автомобиль Nissan Juke, приобретение брендовой одежды, продуктов питания. Махинации прервались в декабре 2021 года, когда учредитель предприятия, заподозрив неладное, изучил движение денежных средств по расчетному счету.
В отношении женщины Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Расследование продолжается.
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