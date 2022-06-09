ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕГОСПИЩЕПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В КЕНИИ

12:33 10.06.2022 Концерн «Белгоспищепром» представил продукцию на крупнейшем международном торговом форуме Африки - 23-й выставке Kenya International Trade Exhibition, которая походит 9-11 июня в Найроби. Как сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома, экспозиция концерна объединила крупнейших производителей кондитерской, алкогольной, пивоваренной, масложировой и пищеконцентратной отраслей. Свою продукцию представили 11 предприятий Белгоспищепрома: ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания Холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ОАО «Криница», ОАО «Белсолод», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Машпищепрод», ОАО «Лидапищеконцентраты», ОАО «Минский маргариновый завод". Участники выставки смогут ознакомиться с широким ассортиментом шоколада и шоколадных изделий, печенья, мармеладов и зефирных изделий, пива, алкогольных напитков, чипсов и каш быстрого приготовления. Кроме того, пройдут дегустации представленной продукции. В выставке принимают участие производители из 30 стран.