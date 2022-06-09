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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 53%


11:36 10.06.2022

На начало 2022 года в Брестской области насчитывалось 794 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2021 годы их число увеличилось на 275 хозяйств, или на 53%.

На 1 января 2022 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 39,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 23,5 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 49,2%, пахотные – на 43,3%.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в 2021 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,2 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,2 раза, животноводства – на 73,8%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2021 году она составила 5,9% (в 2015 году – 3,5%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится 96,8% производимой фермерами продукции.

В 2021 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 39,6 тыс. тонн, картофеля – 106,6 тыс. тонн, овощей – 223,9 тыс. тонн, свеклы сахарной – 7 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общеобластном объеме составил 52,8%, картофеля – 10,5%, зерна – 2,8%, свеклы сахарной – 0,8%.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2021 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,4%, в производстве молока – 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производстве шерсти – 14,9%.
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