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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ 12,5 МЛН РУБЛЕЙ
10:47 10.06.2022
Налоговые органы Брестской области за январь-май 2022 года в принудительном порядке взыскал 12,5 млн рублей или 1,4% от поступивших в бюджет платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,2 млн. рублей, со счетов их дебиторов списано 11,2 млн рублей, изъято из касс 0,04 млн рублей наличных денежных средств.
Поступления от реализации имущества должников составили 0,03 млн рублей.
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