На рейсах компании «Белавиа» в Узбекистан сняты ковидные ограничения. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

«С 10 июня для въезда в страну не нужно сдавать ПЦР-тест либо предъявлять сертификат о прохождении вакцинации», - говорится в сообщении.

На данный момент Белавиа летает из Минска в Ташкент дважды в неделю.