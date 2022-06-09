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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЕЙСАХ БЕЛАВИА В УЗБЕКИСТАН СНЯТЫ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
09:45 10.06.2022
На рейсах компании «Белавиа» в Узбекистан сняты ковидные ограничения. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
«С 10 июня для въезда в страну не нужно сдавать ПЦР-тест либо предъявлять сертификат о прохождении вакцинации», - говорится в сообщении.
На данный момент Белавиа летает из Минска в Ташкент дважды в неделю.
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