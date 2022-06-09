В Беларуси создана необходимая инфраструктура для дальнейшей оптимизации и цифровизации админпроцедур. Об этом заявила 9 июня 2022 года заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок, выступая на тематическом заседании «Новые подходы в реинжиниринге и цифровизации административных процедур» в рамках ТИБО-2022.

В своем выступлении Ирина Бабаченок подробно рассказала про алгоритм работы по совершенствованию административных процедур, утвержденном указом № 240, и ее промежуточных результатах.

«В ней активно участвовали депутатский корпус, госорганы, бизнес, научное и экспертное сообщество. На площадке Минэкономики были созданы рабочие подгруппы, на заседаниях которых проанализировано 460, то есть, более трети существующих административных процедур. По 387 – принято решение об оптимизации. В настоящее время начат второй этап данной работы. Для обеспечения комплексного анализа законодательства, перестройки бизнес-процессов осуществления административных процедур и ускорения их цифровизации при Банке развития создано специализированное агентство сервисизации и реинжиниринга», – отметила заместитель директора, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Значительный фрагмент доклада Ирины Бабаченок был посвящен созданию реестра административных процедур.

«Задача реестра – предоставить в максимально удобной форме официальную информацию обо всех существующих административных процедурах в отношении бизнеса. Это реальная польза, особенно для начинающих предпринимателей: они смогут максимально быстро ознакомиться со всеми необходимыми сведениями, снизив тем самым свои временные и административные издержки. По нашим оценкам, это не менее чем на 10 млн. долларов в год. Расходы госорганов по мере перевода админпроцедур в электронный вид тоже существенно сократятся.

В настоящее время в реестре отражены 692 административные процедуры, при этом информация на ресурсе ежедневно дополняется и актуализируется.

Особенностью реестра является инструмент прохождения Деловых ситуаций. Этот советник «по шагам» проведет предпринимателя безопасным и юридически выверенным путем для решения типовой бизнес-ситуации, но с учетом конкретных обстоятельств», – рассказала представитель Минэкономики.

По ее словам, в будущем на сайте rap.gov.by должна появиться возможность прохождения административных процедур онлайн. Это коснется всех процедур, «оцифровка» которых экономически целесообразна. Исключение составят редко совершаемые процедуры и те, перевод которых в электронный формат сложен в правовом плане.