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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 15%


18:28 09.06.2022

На начало 2022 года в Минской области насчитывалось 911 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2021 годы их число увеличилось на 118 хозяйств, или на 14,9%.

На 1 января 2022 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 55,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 41,3 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 45,1%, пахотные – на 45,4%.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2021 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах на 32,8%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2021 году она составила 2,1% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 70%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2021 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 46,7 тыс. тонн (2,5% от объема производства по области), картофеля – 128,7 тыс. тонн (11,5%), овощей – 72,3 тыс. тонн (17,1%), свеклы сахарной – 31 тыс. тонн (2,4%), фруктов и ягод – 8,4 тыс. тонн (5,7%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2021 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 3,9 тыс. тонн (0,8% от объема реализации по области), молока – 1,4 тыс. тонн (0,1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 1,8 тонны (11%).
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