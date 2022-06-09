ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИК


18:25 09.06.2022

Минэкономики Беларуси создает условия для повышения конкурентоспособности предприятий путем внедрения практик. Это отметил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на производственно-практической конференции «Формирование смарт-индустрии Беларуси: тенденции, проблемы и перспективы», которая прошла 8 июня 2022 года в гибридном формате в рамках XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022.

«Министерство экономики ведет активную работу по формированию смарт-индустрии, стремится создавать для этого соответствующие организационно-правовые и экономические условия. И мы видим, что количество участников прирастает от мероприятия к мероприятию. Сегодня в этом зале собрались те, кто «дышит этой темой», глубоко погружен и является идейным «проводником» «Индустрии 4.0» и смарт-индустрии на наши предприятия. За последние 4 года достигнуты определенные результаты. Конечно, внешние ограничения коснулись этой сферы. Но тем не менее, это как раз предмет обсуждения на нашей конференции. Необходимо решать данные вопросы и продвигать эту повестку и дальше в Беларуси и ЕАЭС. Только таким образом мы превратим ее в значимый драйвер экономического роста», – отметил Юрий Чеботарь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с докладами и презентациями на конференции выступили международные и национальные эксперты в области цифрового развития реального сектора экономики Фаррух Алимджанов, Денис Никитин, Алексей Боровков, Дмитрий Шедко, Руслан Павлов. Они рассказали об отдельных аспектах формирования смарт-индустрии на мировом, национальном и микроэкономическом уровнях.

Таким образом, конференция стала эффективной диалоговой площадкой по актуальным вопросам цифровой трансформации реального сектора и консолидации профессионального сообщества заинтересованных в формировании смарт-индустрии Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7248 -0.0341
USD 2.5613 -0.0318
RUB 4.3530 +0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7800
USD 2.5780 2.5880
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0800
EUR/RUB 64.6000 78.5000
USD/RUB 60.0000 72.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте