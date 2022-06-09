Минэкономики Беларуси создает условия для повышения конкурентоспособности предприятий путем внедрения практик. Это отметил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на производственно-практической конференции «Формирование смарт-индустрии Беларуси: тенденции, проблемы и перспективы», которая прошла 8 июня 2022 года в гибридном формате в рамках XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022.

«Министерство экономики ведет активную работу по формированию смарт-индустрии, стремится создавать для этого соответствующие организационно-правовые и экономические условия. И мы видим, что количество участников прирастает от мероприятия к мероприятию. Сегодня в этом зале собрались те, кто «дышит этой темой», глубоко погружен и является идейным «проводником» «Индустрии 4.0» и смарт-индустрии на наши предприятия. За последние 4 года достигнуты определенные результаты. Конечно, внешние ограничения коснулись этой сферы. Но тем не менее, это как раз предмет обсуждения на нашей конференции. Необходимо решать данные вопросы и продвигать эту повестку и дальше в Беларуси и ЕАЭС. Только таким образом мы превратим ее в значимый драйвер экономического роста», – отметил Юрий Чеботарь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с докладами и презентациями на конференции выступили международные и национальные эксперты в области цифрового развития реального сектора экономики Фаррух Алимджанов, Денис Никитин, Алексей Боровков, Дмитрий Шедко, Руслан Павлов. Они рассказали об отдельных аспектах формирования смарт-индустрии на мировом, национальном и микроэкономическом уровнях.

Таким образом, конференция стала эффективной диалоговой площадкой по актуальным вопросам цифровой трансформации реального сектора и консолидации профессионального сообщества заинтересованных в формировании смарт-индустрии Беларуси.