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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПОДНЯЛСЯ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ QUACQUARELLI SYMONDS


18:16 09.06.2022

Белорусский государственный университет улучшил свои позиции в мировом рейтинге вузов британской компании QS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в новом реейтинге БГУ занял 288 место, поднявшись на семь позиций по сравнению с прошлогодним рекордом.

Напомним, в 2021 году БГУ был ранжирован на 295 месте, в 2020 году – на 317, в 2019 году – 351, в 2018 году – 354. Из других белорусских вузов среди 1422 университетов представлены в группе 751–800 БНТУ и в группе 1001–1200 – БГУИР. Всего в мире насчитывается около 30 тыс. вузов.

Включение в список самых авторитетных рейтингов мира, к которым относится QS, очень важно для вуза и страны, поскольку влияет на конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг.

QS является самым популярным и упоминаемым в мире источником информации об университетах. Его критериями выступают количественные данные о высшем учебном заведении: соотношение студентов и преподавателей, цитирование научных трудов работников, доля иностранных студентов и преподавателей, результаты опросов академических экспертов и работодателей со всего мира. Опрос формируют 50 % рейтинговой оценки. Положительная динамика позиции БГУ в QS обусловлена улучшением репутации университета среди академических экспертов, а также увеличением числа иностранных обучающихся. В нынешнем году подготовку в БГУ проходят порядка 4600 иностранцев. В 2021 году – чуть более 4000.

Тройку лидеров QS составили американские вузы: Массачусетский технологический институт, университет Кэмбриджа и Стэнфордский университет.

Российский список вузов в рейтинге представлен 48 учреждениями, лидером которых стал МГУ им. М.В. Ломоносова, разместившийся на 75 месте.

Лучшими вузами соседних стран по версии QS стали Варшавский университет (284), Университет Тарту (296), Вильнюсский университет (400), Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (группа 541-550), Рижский технический университет (751-800).

Рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов. Всего в мире действует 15 глобальных рейтингов для классических университетов и десятки более профильных тематических, региональных перечней. БГУ присутствует в девяти глобальных, трех тематических, одном региональном, восьми предметных рейтингах, двух рейтингах электронных библиотек. Согласно Шанхайскому предметному рейтингу по физике БГУ входит в группу 201-300; в предметном рейтинге по физике агентства U.S. News белорусский вуз занимает 180 позицию, а Электронная библиотека БГУ является второй в мире в рейтинге репозиториев Электронных библиотек университетов.
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