ОАО «Гомсельмаш» впервые представило широкой публике роторный зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GR700 на 32-й Международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая проходит с 7 по 11 июня на площадке выставочного центра китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первый зерноуборочный комбайн с роторной схемой обмолота и сепарации в линейке техники GOMSELMASH. Быстрый, универсальный, мощный, высокопроизводительный комбайн GR700 воплотил в себе лучшие мировые прогрессивно-технические решения: качество выполнения технологического процесса, усовершенствованную систему управления машиной, комфорт работы оператора.

Преимущество комбайна GR700 – бережный обмолот, снижение дробления и микроповреждения зерна в сравнении с классическими комбайнами. Большая часть зерна в роторных МСУ выделяется за счет вытирания из колосков и воздействия центробежных сил, а не ударом бил, как в традиционных молотильных аппаратах. За счет интенсивности процесса сепарации в рабочих органах ротора обеспечиваются минимальные потери зерна и при высокой урожайности культур, повышенной влажности и наличии сорняков.

В кабине комбайна GR700 все расположено в поле зрения комбайнера, дополнительной опцией можно назвать наличие видеокамер. При выгрузке зерна и проходах во время жатвы камеры играют огромную роль.

Наибольший в своем классе диаметр ротора 770 мм длиной 4200 мм позволяет развивать высокие окружные скорости и обеспечивать выполнение технологического процесса устойчиво вне зависимости от изменения урожайности, подачи и условий работы.

Смещенный от центра ротора верхний кожух с расположенными на нем направляющими создает эффект «сжатия и вспушивания». Сжатие соломистой массы происходит внизу, а по мере прохождения дек, поступая к верхней части ротора, вспушивается и зерно перемещается к наружной части потока, где за счет центробежных сил происходит сепарация зерна через отверстия в деках. Это является одним из важнейших факторов, определяющих высокую производительность комбайна без ухудшения качества соломы.

В конструкции комбайна GR700 применен оптимально простой гидростатический привод ротора с системой электронного управления, которая поддерживает заданную частоту вращения автоматически, регулирует подачу масла насосом независимо от изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя и изменений условий уборки. Это позволяет снизить нагрузку на двигатель и приводит к экономии топлива.

Простая, но эффективная конструкция GR700 без дополнительных шнеков, приводов, шестерен и разгрузочных битеров, которые устанавливаются на других машинах с роторной схемой обмолота и сепарации, не только упрощает саму машину, ее обслуживание, снижает потребление мощности, но и уменьшает повреждение не только зерна, но и соломы, что весьма важно при дальнейшем использовании незерновой части урожая.

Скоростной режим в момент жатвы, количество оборотов двигателя, процент потерь зерна при сепарации и множество других параметров учитываются именно на испытаниях. «Гомсельмаш» испытал комбайн на разной влажности зерна и соломы на разных скоростях. GR700 показывает производительность в среднем порядка 20 тонн в час при потерях 0,8%.

В предстоящую уборочную кампанию первая опытно-промышленная партия комбайнов GOMSELMASH GR700 выйдет на поля Беларуси.