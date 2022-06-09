Комитет госконтроля продолжает контроль за кормозаготовкой.

В Витебской области за минувшие две недели положение дел изучено в 21 сельхозорганизации 8 районов: Браславского, Глубокского, Дубровенского, Лиозненского, Миорского, Поставского, Шарковщинского и Шумилинского.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, во всех проверенных хозяйствах установлены типичные нарушения и недостатки: низкая готовность кормоуборочной техники, отсутствие расходных материалов для заготовки травяных кормов (шпагата, полиэтиленовой пленки для укрытия хранилищ, стрейч-пленки для заготовки сенажа, консервантов), недостаточная готовность хранилищ для закладки травяных кормов.

О выявленных нарушениях проинформированы местные органы власти и соответствующие агропромышленные предприятия. По всем фактам принимаются меры по исправлению ситуации. Виновные лица привлечены к ответственности.

Контроль за проведением кормозаготовки продолжается.