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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВСЕХ ПРОВЕРЕННЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАФИКСИРОВАНА НИЗКАЯ ГОТОВНОСТЬ КОРМОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
17:45 09.06.2022
Комитет госконтроля продолжает контроль за кормозаготовкой.
В Витебской области за минувшие две недели положение дел изучено в 21 сельхозорганизации 8 районов: Браславского, Глубокского, Дубровенского, Лиозненского, Миорского, Поставского, Шарковщинского и Шумилинского.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, во всех проверенных хозяйствах установлены типичные нарушения и недостатки: низкая готовность кормоуборочной техники, отсутствие расходных материалов для заготовки травяных кормов (шпагата, полиэтиленовой пленки для укрытия хранилищ, стрейч-пленки для заготовки сенажа, консервантов), недостаточная готовность хранилищ для закладки травяных кормов.
О выявленных нарушениях проинформированы местные органы власти и соответствующие агропромышленные предприятия. По всем фактам принимаются меры по исправлению ситуации. Виновные лица привлечены к ответственности.
Контроль за проведением кормозаготовки продолжается.
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