ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставит новый карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558Н кузбасскому предприятию «Инвест-Углесбыт», где пройдет промышленные испытания. Подписание договора на поставку новинки состоялось 8 июня в рамках международной выставки «Уголь России и Майнинг», которая проходит в городе Новокузнецк (Кемеровская область – Кузбасс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, БЕЛАЗ-7558H - новый 90-тонник с газопоршневым двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ). Оснащен современным тяговым электроприводом переменно-переменного тока и соответствуют всем требованиям безопасности, экономичности и производительности при разработке месторождений открытым способом.

Газовые проекты БЕЛАЗ развивает в двух направлениях: монотопливные машины, работающие только на газе и битопливные самосвалы, эксплуатируемые в газодизельном режиме. В сегменте грузоподъемности 90 тонн реализуется сразу два проекта: карьерный самосвал с газопоршневым двигателем и карьерный самосвал с газотурбинным двигателем. Эксплуатация таких машин способствует существенной экономии затрат на топливо и сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.