ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ СЕМИНАР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ


16:48 09.06.2022

В Минской области 9-10 июня проходит семинар «Совершенствование работы экономических и бухгалтерских служб в современных условиях» для руководителей, курирующих данные направления работы в организациях концерна «Белгоспищепром».

Как сообщает Telegram-канал концерна, на повестке дня вопросы налогообложения, бухгалтерского учета и бюджетирования. Спикерами выступают представители Министерства финансов, Банка развития, консультанты ООО «ФБК-Бел» и Палаты налоговых консультантов.

В подобном формате встреча проходит впервые. В рамках круглого стола участники смогут обменяться мнениями, получить ответы на все интересующие вопросы и найти оптимальные решения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7248 -0.0341
USD 2.5613 -0.0318
RUB 4.3530 +0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7800
USD 2.5780 2.5880
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0800
EUR/RUB 64.6000 78.5000
USD/RUB 60.0000 72.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте