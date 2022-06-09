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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ СЕМИНАР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
16:48 09.06.2022
В Минской области 9-10 июня проходит семинар «Совершенствование работы экономических и бухгалтерских служб в современных условиях» для руководителей, курирующих данные направления работы в организациях концерна «Белгоспищепром».
Как сообщает Telegram-канал концерна, на повестке дня вопросы налогообложения, бухгалтерского учета и бюджетирования. Спикерами выступают представители Министерства финансов, Банка развития, консультанты ООО «ФБК-Бел» и Палаты налоговых консультантов.
В подобном формате встреча проходит впервые. В рамках круглого стола участники смогут обменяться мнениями, получить ответы на все интересующие вопросы и найти оптимальные решения.
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