Толочинский консервный завод запустит массовое производство картофеля «черри».

Как пишет газета «Витебские вести», в цеху по производству замороженного полуфабриката картофеля фри продолжили расширять линейку продукции.

Новейшее оборудование позволяет экспериментировать: на полках магазинов Витебщины появились 2,5-килограммовые упаковки под названием «Дольки картофельные по-деревенски». Их за май произвели порядка 40 тонн.

А на днях на предприятии выпустили экспериментальную партию «черри». Это мелкий картофель (2-3 см) без кожуры, переработанный в полуфабрикат и упакованный в 2,5-килограммовые пакеты. Его массовое производство запустят в августе. Таким образом руководство завода применит в дело «неликвидный» по размеру клубень и порадует новым замороженным полуфабрикатом.