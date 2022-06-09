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ЭКОНОМИКА РБ
ТОЛОЧИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ЗАПУСТИТ МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ «ЧЕРРИ»
15:42 09.06.2022
Толочинский консервный завод запустит массовое производство картофеля «черри».
Как пишет газета «Витебские вести», в цеху по производству замороженного полуфабриката картофеля фри продолжили расширять линейку продукции.
Новейшее оборудование позволяет экспериментировать: на полках магазинов Витебщины появились 2,5-килограммовые упаковки под названием «Дольки картофельные по-деревенски». Их за май произвели порядка 40 тонн.
А на днях на предприятии выпустили экспериментальную партию «черри». Это мелкий картофель (2-3 см) без кожуры, переработанный в полуфабрикат и упакованный в 2,5-килограммовые пакеты. Его массовое производство запустят в августе. Таким образом руководство завода применит в дело «неликвидный» по размеру клубень и порадует новым замороженным полуфабрикатом.
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