Брестская таможня фиксирует увеличение попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС компьютерной техники, которая может использоваться для майнинга криптовалют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, только в мае брестскими таможенниками пресечено свыше 10 попыток незаконного ввоза криптокошельков, ноутбуков, смартфонов, видеокарт и другой техники на общую сумму свыше 53 тыс. рублей. Чаще всего незадекларированные товары пытаются переместить в тайниках скрывая от таможенного контроля.

Один из последних случаев произошел в пункте пропуска «Брест», где гражданин Республики Беларусь следуя из Польши не указал в декларации сведения о пяти кошельках для криптовалют Ledger Nano S, процессоре AMD Ryzen 7 5800X и смартфоне Apple IPhone 13.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере от 10% до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.