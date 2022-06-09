ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ ОТМЕЧАЕТ УЧАСТИВШИЕСЯ ПОПЫТКИ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА КОШЕЛЬКОВ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ МАЙНИНГА


15:11 09.06.2022

Брестская таможня фиксирует увеличение попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС компьютерной техники, которая может использоваться для майнинга криптовалют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, только в мае брестскими таможенниками пресечено свыше 10 попыток незаконного ввоза криптокошельков, ноутбуков, смартфонов, видеокарт и другой техники на общую сумму свыше 53 тыс. рублей. Чаще всего незадекларированные товары пытаются переместить в тайниках скрывая от таможенного контроля.

Один из последних случаев произошел в пункте пропуска «Брест», где гражданин Республики Беларусь следуя из Польши не указал в декларации сведения о пяти кошельках для криптовалют Ledger Nano S, процессоре AMD Ryzen 7 5800X и смартфоне Apple IPhone 13.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере от 10% до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7248 -0.0341
USD 2.5613 -0.0318
RUB 4.3530 +0.0707
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7800
USD 2.5780 2.5880
RUB 3.5000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0800
EUR/RUB 64.6000 78.5000
USD/RUB 60.0000 72.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте