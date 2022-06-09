ЭКОНОМИКА РБ

ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКАЯ» ЗАКРОЮТ ИЗ-ЗА РЕМОНТА

13:34 09.06.2022 Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют из-за ремонта. «В связи с проведением ремонтных работ, в период с 13 по 24 июня 2022 года будет частично (наполовину) закрыт выход №4-1 станции метро «Октябрьская», - говорится в сообщении метрополитена. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.