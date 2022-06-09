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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКАЯ» ЗАКРОЮТ ИЗ-ЗА РЕМОНТА
13:34 09.06.2022
Один из выходов станции метро «Октябрьская» закроют из-за ремонта.
«В связи с проведением ремонтных работ, в период с 13 по 24 июня 2022 года будет частично (наполовину) закрыт выход №4-1 станции метро «Октябрьская», - говорится в сообщении метрополитена.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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