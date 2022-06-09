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ЭКОНОМИКА РБ


ДО КОНЦА ИЮНЯ 2022 ГОДА НА БЖД ПОЯВЯТСЯ 78 НОВЫХ КРЫТЫХ ВЕЛОСТОЯНОК


13:21 09.06.2022

До конца июня 2022 года на БЖД появятся 78 новых крытых велостоянок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящее время на железнодорожных станциях и остановочных пунктах реализуется проект по установке новых типовых крытых велостоянок. Это позволит пассажирам не брать велосипеды с собой в поезд и не оплачивать их провоз, что будет способствовать повышению мобильности населения и туристической привлекательности поездок железнодорожным транспортом.

Велостоянки изготавливаются по единому образцу, в разработке которого принимали участие представители Минского велосипедного общества. Реализованное решение дает возможность надежно закрепить велосипед. Принципиальным отличием от других схожих конструкций является наличие навеса, который защищает припаркованный двухколесный транспорт от атмосферных осадков.

«Работа по установке велостоянок на объектах БЖД была организована во втором квартале текущего года, и до конца июня 42 железнодорожные станции и остановочных пункта Белорусской железной дороги будут оснащены 78 велостоянками», - рассказали в пресс-центр дороги.

Уже сегодня только в пригороде Минска данными объектами можно воспользоваться на станциях Руденск, Беларусь и Смолевичи.

В 2022-2023 годах данная работа будет продолжена.
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