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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА «БЕЛАГРО-2022» СВЫШЕ 300 РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ


12:58 09.06.2022

Около 50 организаций НАН Беларуси принимают участие в 32-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, всего ученые и специалисты академии демонстрируют свыше 300 инновационных разработок и технологий. В этом году экспозиция НАН проходит под девизом «Наука для жизни. Технологии для производства». Она развернулась на более чем 660 кв. м открытой и более чем 270 кв. м закрытой выставочной площади.

На «БЕЛАГРО-2022» представлен целый ряд последних разработок ученых.

Экспозиция РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» представлена новыми машинами, оборудованием и приборами для технического обеспечения инновационных технологий агропромышленного комплекса.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» демонстрирует в рамках выставки семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными – аграриями на базе центра, с высоким потенциалом продуктивности и урожайности, новые сорта, районированные на 2022 год.

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» представляет широкую линейку инновационных продуктов питания для детей на плодоовощной, мясной и молочной основах, кондитерские изделия. На стенде РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» для всех желающих организовано проведение биоимпедансного анализа состава тела с интерпретацией результатов исследований. Проведение таких исследований рекомендуются тем, кому необходим индивидуальный рацион питания. На основании результатов исследования врач-диетолог сможет оценить эффективность разработанной диеты. Показан он и людям, кто ведет здоровый образ жизни и следит за коррекция веса за счет правильного соотношения жировой, мышечной тканей и жидких сред организма.

Международная специализированная выставка "Белагро-2022" проходит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 7-11 июня при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.
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