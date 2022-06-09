|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАН БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА «БЕЛАГРО-2022» СВЫШЕ 300 РАЗРАБОТОК И ТЕХНОЛОГИЙ
12:58 09.06.2022
Около 50 организаций НАН Беларуси принимают участие в 32-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2022».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, всего ученые и специалисты академии демонстрируют свыше 300 инновационных разработок и технологий. В этом году экспозиция НАН проходит под девизом «Наука для жизни. Технологии для производства». Она развернулась на более чем 660 кв. м открытой и более чем 270 кв. м закрытой выставочной площади.
На «БЕЛАГРО-2022» представлен целый ряд последних разработок ученых.
Экспозиция РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» представлена новыми машинами, оборудованием и приборами для технического обеспечения инновационных технологий агропромышленного комплекса.
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» демонстрирует в рамках выставки семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур, созданных учеными – аграриями на базе центра, с высоким потенциалом продуктивности и урожайности, новые сорта, районированные на 2022 год.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» представляет широкую линейку инновационных продуктов питания для детей на плодоовощной, мясной и молочной основах, кондитерские изделия. На стенде РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» для всех желающих организовано проведение биоимпедансного анализа состава тела с интерпретацией результатов исследований. Проведение таких исследований рекомендуются тем, кому необходим индивидуальный рацион питания. На основании результатов исследования врач-диетолог сможет оценить эффективность разработанной диеты. Показан он и людям, кто ведет здоровый образ жизни и следит за коррекция веса за счет правильного соотношения жировой, мышечной тканей и жидких сред организма.
Международная специализированная выставка "Белагро-2022" проходит в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 7-11 июня при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2022
Курсы в банках
на 09.06.2022
Конвертация в банках
на 09.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте