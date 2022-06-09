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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРОДЛЕВАТЬСЯ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
12:42 09.06.2022
В Беларуси будут продлеваться сроки реализации инвестпроектов. Такое решение принял оперативно-ситуационный штаб при Совмине.
Как сообщает Telegram-канал правительства, облисполкомам и Мингорисполкому рекомендовано по заявлениям инвесторов принимать решения о продлении сроков и условий реализации инвестиционных проектов до трех лет, а также об изменении целевого назначения земельных участков и функционального состава объектов при реализации инвестпроектов.
Ожидается, что это решение позволит разрешить проблемы, связанные с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, предоставит субъектам хозяйствования больше свободы в маневрировании ресурсами, а также возможность изменения как сроков реализации, так и назначения инвестпроектов.
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