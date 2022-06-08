|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШИЙ САНАТОРИЙ В БРАСЛАВЕ ПРОДАН ПОЧТИ ЗА BR631 ТЫС.
12:01 09.06.2022
По результатам аукциона комитета «Витебскоблимущество» продан комплекс имущества бывшего санатория в Браславе почти за Br631 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, объект впервые выставлялся на продажу и оказался пока самым дорогим приобретением на торгах «Витебскоблимущества» в 2022 году.
Покупателем стала частная организация из Минска. По словам ее представителя, на данном этапе прорабатываются возможные варианты использования недвижимости и организации предпринимательской деятельности. В числе приоритетных направлений рассматривается создание на ее базе объекта индустрии отдыха и оздоровления, который будет вносить вклад в развитие туристического потенциала Браславщины.
Вырученные на аукционе средства поступят в областной бюджет. В состав лота включено 12 зданий и сооружений различного функционального назначения общей площадью более 2,3 тыс. кв.м, а также объекты инфраструктуры. Недвижимость расположена в черте города в сосновом бору на участке земли размером около 3,7 га между озерами Дривяты и Бережа. По условиям торгов победитель должен возместить расходы на подготовку имущества к продаже на сумму почти Br5,5 тыс.
Всего с начала года на торгах комитета «Витебскоблимущество» продано неиспользуемой недвижимости на общую сумму более Br2,2 млн. В июне запланировано более 70 торгов, большинство из которых с установлением начальной цены в 1БВ (Br32). Комитет организует тематические аукционы по реализации торговой недвижимости и объектов системы образования. Потенциальным покупателям предлагаются бывшие магазины в сельских населенных пунктах Полоцкого, Шумилинского и Оршанского районов, которые ранее входили в систему потребительской кооперации. Также планируется вовлечь в оборот через продажу на аукционе около 20 зданий бывших школ и детских садов.
Информацию об объектах, предлагаемых к продаже, аренде и безвозмездному пользованию, можно найти в Единой информационной базе данных неиспользуемого имущества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2022
Курсы в банках
на 09.06.2022
Конвертация в банках
на 09.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте