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ЭКОНОМИКА РБ


БЫВШИЙ САНАТОРИЙ В БРАСЛАВЕ ПРОДАН ПОЧТИ ЗА BR631 ТЫС.


12:01 09.06.2022

По результатам аукциона комитета «Витебскоблимущество» продан комплекс имущества бывшего санатория в Браславе почти за Br631 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, объект впервые выставлялся на продажу и оказался пока самым дорогим приобретением на торгах «Витебскоблимущества» в 2022 году.

Покупателем стала частная организация из Минска. По словам ее представителя, на данном этапе прорабатываются возможные варианты использования недвижимости и организации предпринимательской деятельности. В числе приоритетных направлений рассматривается создание на ее базе объекта индустрии отдыха и оздоровления, который будет вносить вклад в развитие туристического потенциала Браславщины.

Вырученные на аукционе средства поступят в областной бюджет. В состав лота включено 12 зданий и сооружений различного функционального назначения общей площадью более 2,3 тыс. кв.м, а также объекты инфраструктуры. Недвижимость расположена в черте города в сосновом бору на участке земли размером около 3,7 га между озерами Дривяты и Бережа. По условиям торгов победитель должен возместить расходы на подготовку имущества к продаже на сумму почти Br5,5 тыс.

Всего с начала года на торгах комитета «Витебскоблимущество» продано неиспользуемой недвижимости на общую сумму более Br2,2 млн. В июне запланировано более 70 торгов, большинство из которых с установлением начальной цены в 1БВ (Br32). Комитет организует тематические аукционы по реализации торговой недвижимости и объектов системы образования. Потенциальным покупателям предлагаются бывшие магазины в сельских населенных пунктах Полоцкого, Шумилинского и Оршанского районов, которые ранее входили в систему потребительской кооперации. Также планируется вовлечь в оборот через продажу на аукционе около 20 зданий бывших школ и детских садов.

Информацию об объектах, предлагаемых к продаже, аренде и безвозмездному пользованию, можно найти в Единой информационной базе данных неиспользуемого имущества.
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