ОАО «Ивацевичдрев», выпускающее мебель под торговой маркой MYSTAR, представило новинку - коллекцию мебели «Сноули» в скандинавском стиле.

Мебель из коллекции «Сноули» отлично подойдет для спальни или для обстановки комнаты подростка, где отсутствуют детский дизайн, но уже есть частично элементы первой взрослой жизни. Минимализм модульной системы «Сноули» поможет рационально разграничить зону даже небольшой комнаты в доме.

MySTAR – зарегистрированная торговая марка мебели производства Открытого акционерного общества «Ивацевичдрев». Производственные мощности компании находятся в городе Ивацевичи Брестской области. Предприятие предлагает разнообразную мебель для дома: гостиные, спальни, кухни, мебель для детских комнат, офисов, прихожих и сопутствующие товары. Мебель изготавливается на современном высокотехнологичном немецком, итальянском и австрийском оборудовании: IMA, Biesse, SCM и другие.