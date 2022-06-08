ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ПРЕДСТАВИЛО НОВИНКУ - КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ


11:22 09.06.2022

ОАО «Ивацевичдрев», выпускающее мебель под торговой маркой MYSTAR, представило новинку - коллекцию мебели «Сноули» в скандинавском стиле.

Мебель из коллекции «Сноули» отлично подойдет для спальни или для обстановки комнаты подростка, где отсутствуют детский дизайн, но уже есть частично элементы первой взрослой жизни. Минимализм модульной системы «Сноули» поможет рационально разграничить зону даже небольшой комнаты в доме.

MySTAR – зарегистрированная торговая марка мебели производства Открытого акционерного общества «Ивацевичдрев». Производственные мощности компании находятся в городе Ивацевичи Брестской области. Предприятие предлагает разнообразную мебель для дома: гостиные, спальни, кухни, мебель для детских комнат, офисов, прихожих и сопутствующие товары. Мебель изготавливается на современном высокотехнологичном немецком, итальянском и австрийском оборудовании: IMA, Biesse, SCM и другие.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
валюта курс
EUR 2.7589
USD 2.5931
RUB 4.2823
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7589 -0.0075
USD 2.5931 -0.0109
RUB 4.2823 +0.0197
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8000
USD 2.5950 2.6040
RUB 3.5000 4.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0730 1.0830
EUR/RUB 65.2000 79.0000
USD/RUB 60.5000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте