Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Алена Докукина представила концепцию по созданию информационной системы прогнозирования рынка труда в рамках заседания «e-Education, Open Science, Innovation Infrastructure: Цифровизация в образовании, науке и инновациях» форума «Цифровая экономика» на ТИБО-2022.

«Создание информационной системы прогнозирования рынка труда позволит оценивать потребность экономики в кадрах, которая в последующем станет ориентиром для последующего формирования заказа на подготовку специалистов с необходимыми навыками и компетенциями», - считает А.Докукина.

Она также отметила, что система помимо прогнозирования основных показателей рынка труда таких как численность занятого населения и уровень безработицы позволит определять потребность в кадрах с учетом естественно возрастного выбытия., но и с учетом расширения производств или внедрения новых технологий.

Кроме того, программный продукт позволит определять значимые «гибкие» навыки для основных профессионально-квалификационных групп и выявлять новые профессии, возникновение которых обусловлено условиями ускоренного технологического развития экономики.

В рамках системы также разрабатывается модуль «Искусство выбирать профессию», который включает комплексам тестовых заданий по профессиональному ориентированию граждан с учетом потребности рынка.

Модуль будет включать интерактивную онлайн-диагностика, которая поможет оценить вербальные и социально-эмоциональные способности, внимательность и увидеть карьерную траекторию по конкретной профессии (профессиограмма) и увидеть в каком учреждении образования республики можно получить ту или иную профессию. Кроме того, соискатель в реальном времени может увидеть изменение спроса на профессию не только территориально (картограмма), но и в динамике.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, внедрение системы планируется с 2023 года.