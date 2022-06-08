|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ НА ТИБО-2022 ПРЕДСТАВИЛО КОНЦЕПЦИЮ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
10:58 09.06.2022
Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Алена Докукина представила концепцию по созданию информационной системы прогнозирования рынка труда в рамках заседания «e-Education, Open Science, Innovation Infrastructure: Цифровизация в образовании, науке и инновациях» форума «Цифровая экономика» на ТИБО-2022.
«Создание информационной системы прогнозирования рынка труда позволит оценивать потребность экономики в кадрах, которая в последующем станет ориентиром для последующего формирования заказа на подготовку специалистов с необходимыми навыками и компетенциями», - считает А.Докукина.
Она также отметила, что система помимо прогнозирования основных показателей рынка труда таких как численность занятого населения и уровень безработицы позволит определять потребность в кадрах с учетом естественно возрастного выбытия., но и с учетом расширения производств или внедрения новых технологий.
Кроме того, программный продукт позволит определять значимые «гибкие» навыки для основных профессионально-квалификационных групп и выявлять новые профессии, возникновение которых обусловлено условиями ускоренного технологического развития экономики.
В рамках системы также разрабатывается модуль «Искусство выбирать профессию», который включает комплексам тестовых заданий по профессиональному ориентированию граждан с учетом потребности рынка.
Модуль будет включать интерактивную онлайн-диагностика, которая поможет оценить вербальные и социально-эмоциональные способности, внимательность и увидеть карьерную траекторию по конкретной профессии (профессиограмма) и увидеть в каком учреждении образования республики можно получить ту или иную профессию. Кроме того, соискатель в реальном времени может увидеть изменение спроса на профессию не только территориально (картограмма), но и в динамике.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, внедрение системы планируется с 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2022
Курсы в банках
на 09.06.2022
Конвертация в банках
на 09.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте