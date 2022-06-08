На начало 2022 года в Беларуси насчитывалось 3642 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщает Национальный статкомитет, за 2016-2021 годы их число увеличилось на 625 хозяйств, или на 20,7%.

На 1 января 2022 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 285,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 198,6 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом занимаемые фермерскими хозяйствами сельскохозяйственные земли увеличились на 74,5%, пахотные – на 67%.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2021 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 1,7 раза, в том числе продукции растениеводства – в 1,8 раза, животноводства – в 1,4 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2021 году она составила 2,9% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 70%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2021 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 260,1 тыс. тонн (3,5% от объема производства по республике), картофеля – 410,2 тыс. тонн (8,5%), овощей – 361,4 тыс. тонн (21,2%), свеклы сахарной – 70,3 тыс. тонн (1,8%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2021 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составила 10,9 тыс. тонн (0,6% от объема производства по республике), молока – 37 тыс. тонн (0,5%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 14,6 тонн (15%).