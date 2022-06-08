ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2022»

09:28 09.06.2022 Белгоспищепром принимает участие в Международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая проходит 7-11 июня в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в коллективной экспозиции Белгоспищепрома представлены 10 предприятий концерна: холдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СОАО «Коммунарка», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ПУП «Стародорожский плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Городейский сахарный комбинат», Столбцовский филиал ОАО «Городейский сахарный комбинат». «Белагро» станет и площадкой для деловых переговоров. В программу выставки вошли В2В-встречи, круглые столы, конференции, демонстрационные показы и конкурсы. В дни выставки пройдут всенародный дегустационный Конкурс «Чемпион вкуса», Конкурс «Залаты Келiх», «Конкурс на лучшую племенную корову», Конкурс «Лучшая племенная лошадь», Конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие в выставке принимают более 400 компаний из разных стран, в том числе Беларуси, Китая, Казахстана, Таджикистана и других. Большое количество участников запланировано от России - более 30 регионов и 16 отдельных стендов.