В связи с производством плановых ремонтных работ на участке Могилев-Жлобин 20-23, 27, 28 и 30 июня 2022 года изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика – в 8:25 и прибудет в Гомель на 2 часа 5 минут раньше графика – в 11:38.

Кроме того, отдельные поезда региональных линий экономкласса будут отменены, а также будут следовать измененным расписанием и маршрутом на участке Могилев-Жлобин.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Белорусская железная дорога также приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.