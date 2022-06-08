Реализация Концепции регионального развития значительно снизит межрегиональную дифференциацию по доходам и уровню жизни. Об этом заявила 8 июня 2022 года заместитель Министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе круглого стола по обсуждению положений проекта Концепции государственной политики регионального развития Беларуси, проходившего на площадке Института экономики НАН Беларуси.

Как отметила, общаясь с журналистами, Татьяна Бранцевич, концепция включает два направления: экономический и социальный блоки.

«Мы провели систематизацию регионов и выделили 5 групп: столица и прилегающие территории, областные центры, индустриальные центры 80 «плюс», промышленно-аграрные и аграрно-промышленные регионы. Для каждой из них определены стимулы для развития, в этом суть экономического блока. Принцип такой: чем меньше развитие регионов, тем больше преференций.

В концепции отражено важное новшество – пилотный проект ранее был отработан в государственной программе «Агробизнес» – бюджетные трансферты. Суть в следующем: когда инвестор делает свои капитальные вложения, то по факту реализации своего проекта он в три этапа получает компенсацию части затрат из бюджета. При этом, если инвестпроект реализован в регионе менее развитом, то величина бюджетных трансфертов больше, а в более развитых – меньше. Соответствующий проект указа уже подготовлен и внесен в правительство», – пояснила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, очень большой блок концепции посвящен комфортному проживанию населения, чтобы люди жили хорошо в любой точке Беларуси.

«Здесь заложены определенные посылы в образовательной сфере, предусмотрен доступ к высококвалифицированной медицинской помощи в межрегиональные центрах. В транспортной сфере предложен концепт часовой доступности и комфортного проезда до любого места работы. Для индустриальных центров 80 «плюс» определены инвестиционные промышленные площадки. Что касается развития прилегающих регионов вокруг Минска, то это, конечно, концепт промышленного пояса Минской области.

Очень важный момент концепции – идея «Деревни будущего». Постановлением правительства определены критерии, отобраны 24 населенных пункта, утвержден комплекс мер по улучшению в них условий проживания. По факту, это те социальные стандарты, которые позволяют населению комфортно проживать. В дальнейшем данный опыт может быть масштабирован на всю страну», – подчеркнула заместитель руководителя министерства.

По мнению Татьяны Бранцевич, реализация данного документа позволит значительно снизить степень межрегиональной дифференциации, приблизив уровень доходов в малых населенных пунктах к показателям крупных промышленным регионов.

«Проект Концепции уже рассмотрен в правительстве и направлен в Администрацию президента. Кроме того, подготовлен комплекс мер, по сути, перечень нормативных актов, которые должны разработать все госорганы в развитие тех посылов, которые заложены в этой концепции», – резюмировала замминистра экономики.

Участники круглого стола заслушали доклады директора НИЭИ Минэкономики Натальи Берченко, директора Института экономики НАН Беларуси Василия Гурского и других представителей научного сообщества. Обсудили основные тенденции регионального развития на современном этапе, подходы к оценке результатов реализации концепции, вопросы привлечения инвестиций в регионы, обменялись предложениями по совершенствованию проекта документа.