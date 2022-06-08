Опыт эксплуатации электробусов в Гомеле показал ее экономическую и экологическую эффективность. Это отметили заместитель начальника ПТО Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности Алексей Дух и начальник ПТО ОАО «Гомельоблавтотранс» Юрий Пыршнин.

Как сообщает сайт Департамента по энергоэффективности, в конце 2021 года компания BKM Holding («Белкоммунмаш») поставила в филиал «Автобусный парк №6» ОАО «Гомельоблавтотранс» два электробуса марки E43300M Vitovt.

Транспортные средства имеют двухсекционную компоновку, оснащены литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами отечественной сборки емкостью 489,3 кВтч – этого достаточно, чтобы гарантировать реальный запас хода не менее 200 км на маршруте с пассажирами и работающими кондиционерами летом или электрическими отопителями зимой. Максимальный запас хода, декларируемый производителем – до 300км на одной зарядке, срок службы батарей – не менее 10 лет.

Заряжаются электробусы в ночное время от специальной зарядной станции, также производства BKM Holding. Время полной зарядки составляет 5-6 часов.

В движение электробус приводится тяговым асинхронным электродвигателем ТАД155-4-БУ1 номинальной мощностью 155 кВт (производитель – могилевский завод "Электродвигатель", входящий в ОАО "Могилевлифтмаш").

В салоне установлено 38 мест для сидения, а также оборудовано одно место для пассажиров с ограниченной мобильностью. Общая пассажировместимость составляет 153 человека. Предусмотрено кондиционирование салона и кабины водителя, USB-розетки для подзарядки гаджетов, системы видеонаблюдения и мультимедиа.

Эксплуатируются электробусы на автобусном маршруте №17, который является одним из самых протяженных и загруженных в областном центре и пролегает по всем основным городским улицам. Длина маршрута в обе стороны составляет 36,7км, общее количество остановок – 69, продолжительность поездки между конечными остановками – 65 мин.

За пять месяцев 2022 года новыми электробусами на двоих пройдено уже более 33 тыс. км в режиме по 6-8 рейсов в день каждый и перевезено почти 180 тыс. пассажиров.

На заряд транспорта израсходовано 67,8 тыс. кВт ч электрической энергии. Удельный расход с учетом затрат на обогрев и вентиляцию салона составляет около 2 кВтч/км. При используемом для зарядной стации «ночном» тарифе на электроэнергию, каждые 100 км пробега электробусом обходятся в 25 рублей.

«Применение электробусов в городском пассажирском транспорте вполне оправдано и экономически эффективно не только в сравнении с обычными автобусами, но и троллейбусами. Для их эксплуатации не требуются значительные финансовые затраты на строительство и поддержание соответствующей инфраструктуры (тяговые подстанции, контактная сеть, опоры). Использование электробусов позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами обеспечить экологически чистым пассажирским транспортом новые и удаленные от центра города микрорайоны», - отметили специалисты.