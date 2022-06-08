|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АЭРОДРОМНЫЙ ТЯГАЧ БЕЛАЗ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ В АЭРОПОРТУ НОВОКУЗНЕЦКА
16:42 08.06.2022
Новый аэродромный тягач БЕЛАЗ для буксировки воздушных судов взлетной массой до 150 т приступил к работе в международном аэропорту им. Б.В.Волынова в Новокузнецке (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», аэродромный тягач БЕЛАЗ-54010 имеет целый ряд современных решений. В частности, установлен двигатель DEUTZ мощностью 136 л.с. с электронной системой управления и диагностики, имеется современная автоматическая гидромеханическая трансмиссия с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленные ведущие мосты со встроенными многодисковыми тормозами.
Кроме того, на тягаче гидравлическое рулевое управление, которое обеспечивает четыре режима руления – отдельно каждым из мостов, движение крабом, поворот передними и задними колесами навстречу друг другу для уменьшения радиуса.
Следует также отметить большой выворот колес, который позволяет легко маневрировать в узких пространствах и при сложной траектории движения, комфортную кабину с панорамным стеклом, кондиционером и отоплением, с применением современных шумоизолирующих материалов. электронную панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем, систему видеообзора при движении задним ходом.
«Производителей подобной техники в мире немного. БЕЛАЗ готовится занять свою долю рынка в этом сегменте и вывести на рынок полный ряд техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь — аэродромных тягачей. Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные тягачи БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 т. Проектируется машина для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 260 т. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)», - рассказали в пресс-службе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2022
Курсы в банках
на 08.06.2022
Конвертация в банках
на 08.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте