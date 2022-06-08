Новый аэродромный тягач БЕЛАЗ для буксировки воздушных судов взлетной массой до 150 т приступил к работе в международном аэропорту им. Б.В.Волынова в Новокузнецке (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», аэродромный тягач БЕЛАЗ-54010 имеет целый ряд современных решений. В частности, установлен двигатель DEUTZ мощностью 136 л.с. с электронной системой управления и диагностики, имеется современная автоматическая гидромеханическая трансмиссия с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленные ведущие мосты со встроенными многодисковыми тормозами.

Кроме того, на тягаче гидравлическое рулевое управление, которое обеспечивает четыре режима руления – отдельно каждым из мостов, движение крабом, поворот передними и задними колесами навстречу друг другу для уменьшения радиуса.

Следует также отметить большой выворот колес, который позволяет легко маневрировать в узких пространствах и при сложной траектории движения, комфортную кабину с панорамным стеклом, кондиционером и отоплением, с применением современных шумоизолирующих материалов. электронную панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем, систему видеообзора при движении задним ходом.

«Производителей подобной техники в мире немного. БЕЛАЗ готовится занять свою долю рынка в этом сегменте и вывести на рынок полный ряд техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь — аэродромных тягачей. Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные тягачи БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 т. Проектируется машина для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 260 т. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)», - рассказали в пресс-службе.