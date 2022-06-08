В рамках проходящего в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 начала работу и экспозиция «Образование. Наука. Инновации», в которой принимают участие 27 учреждений образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, сформированная экспозиция даст возможность продемонстрировать республиканскую систему образования как часть госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы» – программы внедрения информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества.

На площадке одного павильона презентованы все ступени образования, а также высокотехнологичные разработки технопарков, организованных при учреждениях образования, представлены государственные и негосударственные учреждения образования, занимающиеся подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации специалистов в сфере информационных технологий.

Представлены подведомственные научно-исследовательские учреждения и научно-практические центры. К участию приглашены учреждения образования государственной и частной форм собственности, организации, имеющие опыт внедрения своих разработок в системе образования. Данный формат позволит обеспечить высокий уровень экспонентов и консолидировать представительство инновационных разработок учреждений образования на одной площадке «Образование. Наука. Инновации».

Выставка условно разделена на три тематических сектора: «Министерство образования Республики Беларусь», «Высшие учебные заведения» и «Регионы».

Первый сектор включает стенд Министерства образования и подчиненных организаций – Главного информационно-аналитического центра, Национального института образования и Республиканского института профессионального образования.

ГИАЦ Минобразования представляет республиканскую автоматизированную систему «Электронное образование», которая предназначена для повышения оперативности сбора и обработки статистической отчетности в системе образования, внедрения действенных механизмов контроля ее достоверности, расширения спектра аналитической информации. Система заменяет устаревшие разрозненные информационные ресурсы, повышает уровень автоматизации сбора, обработки, анализа и хранения информации, а также обеспечивает высокое качество официальной статистической информации об учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования республики.

Национальный институт образования демонстрирует сервис «Интерактивные дидактические материалы» по учебным предметам «География», «Всемирная история», «История Беларуси».

Республиканский институт профессионального образования организовал онлайн-подключение для демонстрации VR-симулятора очистных сооружений, системы диспетчеризации.

Участие в форуме ТИБО-2022 для вузов является одним из эффективных способов продвижения их образовательных услуг. В экспозиции «Образовательная аллея» принимают участие 15 учреждений высшего образования.

Белорусский государственный технологический университет представляет IT-специальности первой и второй ступеней высшего образования, а также инженерные специальности, выпускники которых в своей профессиональной деятельности активно используют информационные технологии и программы допобразования взрослых (образцы оборудования, симуляторы, презентации, раздаточный материал).

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники презентует разработки в области информационных и обучающих технологий в образовании, в частности, систему дистанционного обучения, интегрированную информационную систему «БГУИР: Университет».

БГУ на своем стенде знакомит с образовательным направлением «Зеленая химия» для Национального детского технопарка, программным пакетом ORFhunteR для автоматического определения открытых рамок считывания в молекулах РНК человека. Механико-математический факультет БГУ презентует 3D-принтер, на котором в период пандемии студенты печатали держатели для медицинских масок, увлажнители кислорода, переходники для кислородных точек и адаптеры для снорклов, а также видеоролики – о цифровой трансформации университета, лазерном пинцете и его использовании в научном и образовательном процессе.

Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» представляет линейку импульсных и непрерывных лазеров с диодной накачкой. Разработки находят широкое применение в медицине, измерительной технике, прецизионной обработке материалов, сверхбыстрой спектроскопии, нелинейной оптике. В частности, разработанные лазеры используются на ОАО «Пеленг» в серийно выпускаемых изделиях специального назначения.

МГЛУ представляет мультимедийную презентацию учебной литературы – учебник белорусского языка для китайских учеников.

Белорусско-Российский университет знакомит с образцами виртуального тренажера дополненной реальности Soldamatic, регистратора сварочных процессов, 3D-принтера, BIM-технологии.

Третий сектор «Регионы» представлен на коллективных стендах. В качестве участников форума ТИБО-2022 заявлены управления образования облисполкомов и райисполкомов, областные институты развития образования, учреждения дополнительного образования, учреждения общего среднего образования.

Например, Минский областной институт развития образования, представляющий Минскую область, демонстрирует мобильное приложение с элементами дополненной реальности, направленное на развитие исторического движения и внутреннего туризма «Путеводитель по Пуховщине». Негорельская средняя школа №1 на ТИБО презентует проект «Умный дом для домашнего животного», разработанный учащимися школы.

Одна из интересных разработок, представленных на ТИБО, – образовательная платформа «Беларуская мова вучням», которая включает семь авторских мобильных приложений столичных школьников с элементами дополненной реальности. В комплекте – правила, словари и белорусскоязычный голосовой помощник «Ясь», который позволяет за секунды получить запрашиваемый лингвистический материал в аудиоформате, что оптимизирует процесс обучения. Цель разработки – развитие языковых и речевых компетенций, подготовка к успешной сдаче экзаменов по белорусскому языку.

Ожидается, что платформой смогут пользоваться как школьники, так и студенты первых курсов вузов, а также изучающие белорусский язык иностранцы.

А еще на выставке представлены и авторские разработки финалистов и победителей республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси», которые востребованы в различных отраслях экономики. Среди них – «Борьба с инвазивными сорняками с помощью дронов», «Гидропонная ферма «Сады Семирамиды», «Датчик проводки», «Ветрогенератор», «Энергоэффективная спецодежда» и «Жестобот».

Программа главного технологического события страны насыщенная и разносторонняя. Так, в течение недели на площадке «Минск-Арены» будут проходить IV Евразийский цифровой форум, V Белорусский ИКТ-саммит и II форум «Цифровая экономика».

В последний день работы форума, который продлится до 10 июня, будут подведены итоги интернет-премии «ТИБО-2022», конкурса стартапов Belarus ICT Startup Award, республиканского конкурса по поддержке и развитию молодежных инициатив «АГРО 4.0».