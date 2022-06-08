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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ДОБРУШСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ «ГЕРОЙ ТРУДА» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
15:08 08.06.2022
Продукция Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» представлена на 26-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack-2022, которая 7 июня 2022 года открылась в МВЦ "Крокус Экспо".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», фабрика представила как традиционную, так и новую продукцию. В частности, картон мелованный трехслойный марки GC2 Standart.
«Мы ежегодно участвуем в этом знаковом для отрасли мероприятии, – прокомментировала начальник отдела сбыта и маркетинга Наталья Чуянова. – Но впервые представляем наши возможности в области упаковки. Новая для предприятия продукция успешно реализуется в ближнем и дальнем зарубежье, а также в азиатских и африканских странах. Мы взяли курс на расширение продуктовой линейки и следуем ему. В ближайшее время начнем изготавливать Cupboard – основу для одноразовой посуды из трехслойного картона».
На выставке демонстрируются и традиционные тарные виды бумаги добрушского производителя, которые также пользуются немалой популярностью.
Работа выставки продлится до 10 июня.
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