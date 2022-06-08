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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ АВТОРЫНОК В МАЕ СОКРАТИЛСЯ НА 83%


14:13 08.06.2022

Белорусский авторынок в мае сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83%. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно информации, за май было продано всего 629 новых автомобилей. По сравнению с апрелем продажи упали на 30%.

За январь-май 2022 года в Беларуси было реализовано 10606 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 41% меньше, чем за январь-май 2021 года.

«Такой результат связан с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования», - поясняет БАА.

В последние годы в стране до 70% продаж занимали автомобили, произведенные в России. Начиная с марта, производители повышали отгрузочные цены от 40% до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что также повлияло на формирование прайс-листов и привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров до 95%.

«Стоит отметить, что такие тенденции характерны не только для Беларуси, но и для автомобильных рынков России и Казахстана. Более того, есть все предпосылки к тому, что ситуация будет усугубляться. Учитывая то, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей», - прогнозируют в БАА.

Ассоциация отмечает, что все автомобильные дилеры сейчас находятся в непростом положении. В сложившейся ситуации единственным источником дохода для них остается сервис.
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