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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА В ПИНСКЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИСЬ, А РАБОТНИКАМ НЕЗАКОННО ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ ПРЕМИИ


13:39 08.06.2022

Пинской финансовой милицией совместно с Пинским межрайонным комитетом госконтроля пресечена противоправная деятельность генерального директора управляющей компании холдинга крупной строительной организации Пинска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проверки было установлено, что в организации незаконно выплачивались премиальные путем фиктивного оформления финансовых результатов деятельности.

С целью создания видимости успешной работы строительного холдинга генеральный директор управляющей компании холдинга на протяжении двух лет давал незаконные указания подчиненным директорам 5 дочерних (унитарных) предприятий о сокрытии убытка и завышении показателей рентабельности и чистой прибыли, а также искажении статистической отчетности о финансовых результатах деятельности. На основании фиктивных документов начислялись премии. Всего незаконно выплачено премий, надбавок и материальной помощи 34 работникам на сумму более 58 тыс. руб. (в том числе генеральному директору холдинга и директорам унитарных предприятий, их заместителям, главным инженерам и главным бухгалтерам).

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий). Ведется предварительное следствие.

Также в отношении 9 должностных лиц (руководителей и главных бухгалтеров) предприятий строительного холдинга, причастных к искажению государственной статистической отчетности, возбуждены уголовные дела по факту служебного подлога.
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