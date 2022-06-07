|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
13:26 08.06.2022
С 1 июня по 1 ноября текущего года Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям проводит VI Республиканский смотр-конкурс на лучшую научно-техническую библиотеку (НТБ) предприятий и организаций Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс проводится с целью повышения социальной значимости деятельности НТБ.
Смотр-конкурс проводится один раз в три года с целью:
выявить лучшую НТБ с образцовой организацией работы и тем самым определить предприятие, которое создало наиболее благоприятные условия для ее деятельности;
поощрить творческий подход к работе и поиск новых форм информационного и справочно-библиографического обслуживания специалистов предприятий и организаций нашей страны;
повысить общественную значимость научно-технических библиотек как организаций, содействующих успешному развитию отечественной промышленности и производства.
Для участия в конкурсе необходимо в течение указанного периода заполнить анкету участника и предоставить в РНТБ дополнительные материалы, которые максимально полно раскроют деятельность научно-технической библиотеки.
Анкету и инструкцию о порядке проведения конкурса можно получить в Республиканской научно-технической библиотеке или по ссылке .
На основании предоставленных материалов жюри конкурса выберет трех победителей, которые в торжественной обстановке получат дипломы и призы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2022
Курсы в банках
на 08.06.2022
Конвертация в банках
на 08.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте