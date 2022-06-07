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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ


13:26 08.06.2022

С 1 июня по 1 ноября текущего года Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям проводит VI Республиканский смотр-конкурс на лучшую научно-техническую библиотеку (НТБ) предприятий и организаций Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, конкурс проводится с целью повышения социальной значимости деятельности НТБ.

Смотр-конкурс проводится один раз в три года с целью:

выявить лучшую НТБ с образцовой организацией работы и тем самым определить предприятие, которое создало наиболее благоприятные условия для ее деятельности;

поощрить творческий подход к работе и поиск новых форм информационного и справочно-библиографического обслуживания специалистов предприятий и организаций нашей страны;

повысить общественную значимость научно-технических библиотек как организаций, содействующих успешному развитию отечественной промышленности и производства.

Для участия в конкурсе необходимо в течение указанного периода заполнить анкету участника и предоставить в РНТБ дополнительные материалы, которые максимально полно раскроют деятельность научно-технической библиотеки.

Анкету и инструкцию о порядке проведения конкурса можно получить в Республиканской научно-технической библиотеке или по ссылке .

На основании предоставленных материалов жюри конкурса выберет трех победителей, которые в торжественной обстановке получат дипломы и призы.
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