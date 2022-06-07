Мобильный оператор life:) с 15 июня 2022 года повысит тарифы на ряд услуг связи для физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, увеличится абонентская плата по многим тарифам. На тарифе «Голос» 2 она станет 12,9 рубля в месяц (сейчас — 11,9 рубля). Абонплата на тарифном план «Шейк Мини» также увеличится на 1 рубль и составит 13,9 рубля в месяц.

Абонентская плата за тариф «Все включено» обойдется в 23,9 рубля.

Изменения коснуться и абонентов тарифных планов «Безлимит», которые подключились на предложение до 17 марта 2022 г.

С 15 июня также изменится стоимость пакетов SMS и минут. Например, для 100 минут во все сети она будет 6 рублей в месяц, life:) SMS 100 ― 2,6 рубля в месяц.

Сменить тарифный план можно будет за 3,5 рубля, платно заменить SIM-карту — 5 рублей.

Кроме того, увеличится стоимость ряда тарифных планов для юрлиц.

Подорожают, соответственно, роуминг и международная связь.