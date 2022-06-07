В 20 районах Минской области действует ограничение на посещение лесов (в соответствии с требованием решений местных исполнительных и распорядительных органов).

Как поясняет Минское ГПЛХО, решения приняты в связи с повышением класса пожарной опасности и изменением погодных условий, способствующих возникновению лесных пожаров.

Во время действия ограничения на посещение лесов запрещается въезд транспортных средств граждан на территорию лесного фонда и проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.

По информации Минского ГПЛХО, с начала пожароопасного сезона в лесохозяйственных учреждениях, входящих в состав объединения, произошло 33 лесных пожара и загорания на общей площади 9,3 га.