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ЭКОНОМИКА РБ
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ДЕЙСТВУЕТ В 20 РАЙОНАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
11:57 08.06.2022
В 20 районах Минской области действует ограничение на посещение лесов (в соответствии с требованием решений местных исполнительных и распорядительных органов).
Как поясняет Минское ГПЛХО, решения приняты в связи с повышением класса пожарной опасности и изменением погодных условий, способствующих возникновению лесных пожаров.
Во время действия ограничения на посещение лесов запрещается въезд транспортных средств граждан на территорию лесного фонда и проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.
По информации Минского ГПЛХО, с начала пожароопасного сезона в лесохозяйственных учреждениях, входящих в состав объединения, произошло 33 лесных пожара и загорания на общей площади 9,3 га.
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