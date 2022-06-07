Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) представил 39 отечественных научно-технических разработок 11 организаций на XXVIII Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022», который проходит 6-10 июня в Минске.

Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Белорусским институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы выступил организатором коллективного раздела. На площадях экспозиции «Образование, наука, инновации» он представлен научно-технологическими парками Министерства образования, Белорусским инновационным фондом, Республиканской научно-технической библиотекой, научно-технологическим парком ООО «ИнКата» и резидентом научно-технологического парка ООО «ИнКата» – ЧУП «Ремаго».

В рамках раздела также демонстрируется экспозиция победителей республиканского проекта «100 идей для Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, одна из интересных разработок, представленных на ТИБО, - технология создания индивидуальных навигационных шаблонов в хирургии позвоночника с применением аддитивных технологий. Шаблон направляет инструмент хирурга для безопасной установки винтовой конструкции в позвоночнике. Индивидуальные навигационные шаблоны являются новым методом в спинальной нейрохирургии. Предполагается, что они могут стать альтернативой дорогостоящему оборудованию, снизить риски и повысить качество хирургических вмешательств на позвоночнике.

Платформа "Беларуская мова вучням" включает семь авторских мобильных приложений с элементами дополненной реальности и белорусскоязычный голосовой помощник "Ясь". Помощник позволяет за секунды получить запрашиваемый лингвистический материал в аудиоформате, что оптимизирует процесс обучения. Цель разработки - развитие языковых и речевых компетенций, подготовка к успешной сдаче экзаменов по белорусскому языку. Ожидается, что платформой смогут пользоваться как школьники, так и студенты первых курсов вузов, а также изучающие белорусский язык иностранцы.

Центр трансфера технологий Гродненского государственного университета им.Я.Купалы презентовал набор цифрового контента и учебного оборудования, которые составляют единый комплекс по проведению лабораторного практикума по физике в учреждениях образования. Также представлено учебно-научное оборудование по автоматизированной системе управления спектральными измерениями.

Еще одна разработка позволяет организовать виртуальную экскурсию на станцию очистных сооружений. Она способна также имитировать разные сценарии: неисправности и перебои в подаче электроэнергии, аварии и инциденты, помочь отработать навыки безопасного и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Среда VR идеально подходит для ситуаций, которые трудно или невозможно смоделировать в реальной жизни, позволяя учиться без последствий.

Разработка "Унитехпрома" БГУ предназначена для исследования и генерации электрических сигналов, преобразования сигналов от датчиков физических величин. Измерительный комплекс может найти свое применение в радиоэлектронной, приборостроительной и других сферах, в научно-исследовательских лабораториях, учебных учреждениях.

Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" представил линейку импульсных и непрерывных лазеров с диодной накачкой. Разработки находят широкое применение в медицине, измерительной технике, прецизионной обработке материалов, сверхбыстрой спектроскопии, нелинейной оптике. В частности, разработанные лазеры используются на ОАО "Пеленг" в серийно выпускаемых изделиях специального назначения.

Тренажер для имитации ходьбы предназначен для стимулирования мышц верхних и нижних конечностей и служит для выполнения комплексных упражнений в вертикальной позиции. Тренажер может помочь в реабилитации пациентов с парезом или параличом нижних конечностей. Он эффективен в период реабилитации после травм, инсульта, при ДЦП. По результатам клинических испытаний установлено, что занятия на тренажере позволяют нормализовать дыхательную активность после перенесенного COVID-19.

Проект «IT-Dom – инновационная площадка, социально-хозяйственная сеть с технологией О2О-маркетинга» реализуется резидентом технопарка ИнКата, лидером молодежного предпринимательства 2019 года, инновационным рекламным агентством №1 по наружной рекламе 2022 года и членом Республиканской конфедерации предпринимательства – Унитарным предприятием «Ремаго».

Разработка включает в себя: 12 QR-коммуникаторов с искусственным интеллектом (аналогов которым нет в мире), встроенную систему бесконтактных платежей, новые технологии с шифрованием и дополненной реальностью, мощнейшую аналитику сканирований, защиту от вирусов и хакерских атак, 6 чат-ботов в единой социально-хозяйственной сети, 8 встроенных чипов Frid (nfc), нейросеть с возможностью подключения к СRM компаний, защищенную пиринговую связью (P-2-P), 3 мобильных приложения «Мой IT-Dom», «Все скидки», «Добрадел» и единую службу помощи «Все услуги».