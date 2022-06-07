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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ БАЗОВАЯ АРЕНДНАЯ ВЕЛИЧИНА И РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НЕ ИЗМЕНЯТСЯ ДО 1 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА
10:40 08.06.2022
Базовая арендная величина и размер арендной платы за пользование государственным движимым и недвижимым имуществом не будут расти до 1 апреля 2024 г. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, это позволит сохранить условия для стабильного функционирования субъектов хозяйствования.
Кроме того, в ближайшее время будет разработана методика предоставления государственного движимого и недвижимого имущества, не используемого более трех лет, в безвозмездное пользование сроком на пять лет производителям для расширения производства и иных целей.
«Это позволит вовлечь неиспользуемое государственное имущество в хозяйственный оборот, поддержать производителей, предоставив им возможность использования денежных средств на расширение и модернизацию производства, а не выплату арендной платы арендодателю», - говорится в сообщении.
Базовая арендная величина с 27 марта 2019 г. составляет 16,9 рубля.
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