Базовая арендная величина и размер арендной платы за пользование государственным движимым и недвижимым имуществом не будут расти до 1 апреля 2024 г. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, это позволит сохранить условия для стабильного функционирования субъектов хозяйствования.

Кроме того, в ближайшее время будет разработана методика предоставления государственного движимого и недвижимого имущества, не используемого более трех лет, в безвозмездное пользование сроком на пять лет производителям для расширения производства и иных целей.

«Это позволит вовлечь неиспользуемое государственное имущество в хозяйственный оборот, поддержать производителей, предоставив им возможность использования денежных средств на расширение и модернизацию производства, а не выплату арендной платы арендодателю», - говорится в сообщении.

Базовая арендная величина с 27 марта 2019 г. составляет 16,9 рубля.