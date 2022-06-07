ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРЕДЛОЖИЛ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ С БАЛАНСА ТЕЛЕФОНА


10:21 08.06.2022

Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут оплачивать с баланса мобильного номера товары и услуги с отсрочкой платежа. Новые возможности финансовой экосистемы МТС представлены на выставке «ТИБО-2022».

В платежной системе появился «МаниБокс». С его помощью можно воспользоваться 100 рублями для оплаты любых покупок с отсрочкой платежа.

Также теперь можно совершать покупки в интернет-магазинах и приложениях напрямую с баланса мобильного телефона. Для оплаты не нужно вводить реквизитов – достаточно номера телефона. Для организаций торговли и сервиса продумана упрощенная процедура интеграции при помощи платежного API.

Абонентам МТС также стала доступна программа лояльности «Моцная картка». По ней можно накапливать баллы лояльности за платежи по банковским картам, после чего в режиме реального времени пополнять ими баланс номера в сети МТС.

Кроме того, пользователи могут совершать платежи в ЕРИП, получать банковские карты «МТС Деньги» с привязкой карт-счета к балансу мобильного номера телефона и делать p2p-переводы. Также можно открывать вклады, оформлять онлайн-страховки, покупать авиабилеты и заниматься инвестициями.

МТС сейчас расширяет сеть партнеров, предлагая цифровую площадку для различных онлайн-сервисов. Через нее можно получить доступ к аудитории в 5,7 млн абонентов. Телеком-оператор предоставляет инструменты для приема платежей, которые быстро встраиваются через API в приложения и сайты партнеров.

Напомним, «МТС Деньги» представляет собой бесплатную платежную карту Mastercard Gold, счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. Ее держатели получают кешбэк в размере 2% при совершении платежей в любых супермаркетах, на всех АЗС, а также при погашении рассрочки МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2022
валюта курс
EUR 2.7664
USD 2.6040
RUB 4.2626
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7664 +0.0011
USD 2.6040 +0.0005
RUB 4.2626 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8050
USD 2.6150 2.6300
RUB 3.5000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0850
EUR/RUB 66.0000 80.5000
USD/RUB 62.0000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте