Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут оплачивать с баланса мобильного номера товары и услуги с отсрочкой платежа. Новые возможности финансовой экосистемы МТС представлены на выставке «ТИБО-2022».

В платежной системе появился «МаниБокс». С его помощью можно воспользоваться 100 рублями для оплаты любых покупок с отсрочкой платежа.

Также теперь можно совершать покупки в интернет-магазинах и приложениях напрямую с баланса мобильного телефона. Для оплаты не нужно вводить реквизитов – достаточно номера телефона. Для организаций торговли и сервиса продумана упрощенная процедура интеграции при помощи платежного API.

Абонентам МТС также стала доступна программа лояльности «Моцная картка». По ней можно накапливать баллы лояльности за платежи по банковским картам, после чего в режиме реального времени пополнять ими баланс номера в сети МТС.

Кроме того, пользователи могут совершать платежи в ЕРИП, получать банковские карты «МТС Деньги» с привязкой карт-счета к балансу мобильного номера телефона и делать p2p-переводы. Также можно открывать вклады, оформлять онлайн-страховки, покупать авиабилеты и заниматься инвестициями.

МТС сейчас расширяет сеть партнеров, предлагая цифровую площадку для различных онлайн-сервисов. Через нее можно получить доступ к аудитории в 5,7 млн абонентов. Телеком-оператор предоставляет инструменты для приема платежей, которые быстро встраиваются через API в приложения и сайты партнеров.

Напомним, «МТС Деньги» представляет собой бесплатную платежную карту Mastercard Gold, счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. Ее держатели получают кешбэк в размере 2% при совершении платежей в любых супермаркетах, на всех АЗС, а также при погашении рассрочки МТС.