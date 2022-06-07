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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ КРИЧЕВ-БЕЛЫНКОВИЧИ 14 И 15 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ
09:23 08.06.2022
В связи с проведением плановых технических работ на участке Кричев-Белынковичи 14 и 15 июня 2022 года изменяется график движения некоторых пассажирских поездов, курсирующих в этом направлении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд межрегиональных линий экономкласса № 633/634 Орша-Коммунары отправится со станции Орша-Центральная в 03:52 (действующим расписанием) и прибудет на станцию Коммунары в 9:58 (на 21 минуту позже). В обратном направлении со станции Коммунары поезд отправится в 13:58 и далее будет следовать измененным расписанием. На станцию Орша-Центральная поезд прибудет в 19:04 (действующим расписанием).
Кроме того, будут отменены отдельные поезда региональных линий экономкласса, следующие по маршруту Кричев-Коммунары, некоторые поезда, курсирующие на участке Кричев-Белынковичи будут следовать измененным расписанием и маршрутом.
БЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.
Белорусская железная дорога также приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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