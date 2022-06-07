В связи с проведением плановых технических работ на участке Кричев-Белынковичи 14 и 15 июня 2022 года изменяется график движения некоторых пассажирских поездов, курсирующих в этом направлении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд межрегиональных линий экономкласса № 633/634 Орша-Коммунары отправится со станции Орша-Центральная в 03:52 (действующим расписанием) и прибудет на станцию Коммунары в 9:58 (на 21 минуту позже). В обратном направлении со станции Коммунары поезд отправится в 13:58 и далее будет следовать измененным расписанием. На станцию Орша-Центральная поезд прибудет в 19:04 (действующим расписанием).

Кроме того, будут отменены отдельные поезда региональных линий экономкласса, следующие по маршруту Кричев-Коммунары, некоторые поезда, курсирующие на участке Кричев-Белынковичи будут следовать измененным расписанием и маршрутом.

БЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.

Белорусская железная дорога также приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.