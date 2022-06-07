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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБАТЫВАЮТ СПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ


18:13 07.06.2022

Ученые БГУ разрабатывают спектральный прибор для диагностики состояния лесных территорий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, с его помощью можно оценить состояние хвойных и смешанных лесов на поврежденность стволовыми вредителями.

Изменения климата увеличивают распространение этих организмов, что приводит к изменению экосистемы, из которой вытесняются основные лесобразователи – ель, ольха и сосна. Самым эффективным способом борьбы с усыханием в мировой практике является мониторинг и своевременное выявление поврежденных деревьев. Ученые БГУ разрабатывают оборудование по дистанционному оперативному наблюдению за лесом больших площадей. Цель работы заключается в локализации очагов заболеваний хвойных древостоев дистанционными оптическими методами на ранних стадиях поражения вредителями.

Для выявления очагов заболевания деревьев планируется использование известных методов расчета спектральных индексов, которые впервые применяются для климатических, видовых и географических особенностей белорусского региона.

Разработка ученых БГУ включает видеоспектральный модуль, базирующийся на платформе беспилотного летательного аппарата, комплекс лабораторного оборудования, а также программы и методики обработки данных. Предлагаемая разработка позволит оперативно анализировать исследуемую площадь на предмет здоровой растительности, подлеска, сухостоев и ориентирована на определение ранней стадии заболевания хвойного леса, своевременную локализацию и предотвращение усыхания деревьев.

Работы над аппаратно-программным комплексом ведутся с 2020 года. Первый прототип видеоспектрального сенсора успешно прошел летные испытания, по результатам которых удалось распознать поврежденные области тестового участка леса. В настоящее время перед учеными БГУ стоит задача облегчить модель видеоспектрального сенсора и актуализировать методики обработки данных для использования устройства на платформе беспилотного летательного аппарата.

Над проектом работает коллектив сотрудников отдела аэрокосмических исследований НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ: старшие научные сотрудники Илья Бручковский и Александр Домарацкий, научные сотрудники Глеб Литвинович, Светлана Гуляева, Ольга Силюк, Алексей Ломако и Андрей Хомицевич, младшие научные сотрудники Никита Щербаков и Павел Ивуть. Илья Бручковский занимается расчетом и оптимизацией оптической схемы комплекса, сборкой готового устройства, созданием оптических установок для лабораторных измерений, а также участвует в предполетных калибровках, полевых измерениях, разработке методик обработки данных. На разработку фотоспектрального аппаратно-программного комплекса в целях реализации технологий аэрокосмической диагностики состояния лесных территорий ему выделен Грант президента в области науки на 2022 год.
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