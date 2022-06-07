Порядка 2 тыс. незадекларированных тормозных дисков для автомобилей обнаружили сотрудники Гродненской региональной таможни в грузовике из Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункт пропуска «Берестовица» для проведения таможенного контроля прибыл грузовой автомобиль Scania. По сведениям, указанным в документах узбекским перевозчиком, в транспортном средстве перемещали автозапчасти, в частности шарнирные роторы.

Гродненские таможенники установили, что в грузовом отсеке находятся еще и незаявленные вентилируемые тормозные диски для легковых авто, стоимостью более 235 тыс. рублей.

Гродненской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.