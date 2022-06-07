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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 235 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:57 07.06.2022
Порядка 2 тыс. незадекларированных тормозных дисков для автомобилей обнаружили сотрудники Гродненской региональной таможни в грузовике из Польши.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункт пропуска «Берестовица» для проведения таможенного контроля прибыл грузовой автомобиль Scania. По сведениям, указанным в документах узбекским перевозчиком, в транспортном средстве перемещали автозапчасти, в частности шарнирные роторы.
Гродненские таможенники установили, что в грузовом отсеке находятся еще и незаявленные вентилируемые тормозные диски для легковых авто, стоимостью более 235 тыс. рублей.
Гродненской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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